© ZDF



"So was habe ich noch nie gesehen", begeisterte sich Fabian Kahl für den historischen Weihnachtsschmuck. Auch seine Kollegen Jos van Katwijk und Daniel Meyer waren beeindruckt von den "schönen und total seltenen Teilen". "Das ist echt was Besonderes", betonte Kahl noch mal und hatte bereits Christbaumschmuck-Sammler im Kopf.