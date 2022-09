© Getty Images



Sie gehören nicht nur zu Deutschlands Schauspielstars und waren 2019 gemeinsam in der Musical-Verfilmung "Ich war noch niemals in New York" zu sehen, Heike Makatsch und Moritz Bleibtreu teilen sich auch noch den Geburtstag: Am 13. August 1971 erblickten beide das Licht der Welt - sie in Düsseldorf, er in München.