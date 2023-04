Kaum ein Stern über Hollywood leuchtet derzeit heller als der von Ana de Armas: Die kubanisch-spanische Schauspielerin hat wahrlich einen Lauf. Zuletzt gab's eine Oscar-Nominierung und mehrere Action-Hauptrollen. Wo sie aufwuchs, wie sie berühmt wurde und was man in Zukunft noch von ihr erwarten darf, verrät die Galerie.

Am 30. April 1988 erblickte Ana Celia de Armas Caso in Havanna das Licht der Welt. Auch wenn sie während der Wirtschaftskrise in Kuba aufwuchs und von Essensrationierungen und Stromausfällen betroffen war, beschrieb de Armas ihre Kindheit und Jugend im Gespräch mit der "Vogue" als die "glücklichsten Jahre meines Lebens".

Dadurch empfahl sich de Armas für weitere Film- und Serienrollen in Spanien und zog deshalb mit 18 Jahren nach Madrid. Unter anderem war die Schauspielerin in "Mentiras Y Gordas" (2009) - im Deutschen mit "Sex, Party und Lügen" betitelt - zu sehen. Ergänzt man noch Drogen und Techno, weiß man in etwa, worum's geht.

Auch aus Sorge, nur auf Latina-Rollen reduziert zu werden, wagte de Armas 2015 den Sprung über den großen Teich. Ohne ein Wort Englisch zu können, sicherte sich de Armas (links) 2015 eine Hauptrolle in Eli Roth' Horrorfilm "Knock, Knock" an der Seite von Superstar Keanu Reeves. Ihren Text lernte de Armas ausschließlich nach Gehör.

Doch der Erfolg gab der gebürtigen Kubanerin recht. Als Lichtgestalt wurde Ana de Armas als holografische Projektion Joi in "Blade Runner 2049" - dem Nachfolger eines Sci-Fi-Kultfilms - erstmals einem großen, internationalen Publikum bekannt. Zuvor war sie bereits in Filmen wie "Hands of Stone" (2016), "War Dogs" (2016) und "Overdrive" (2017) zu sehen gewesen.

Joi ist in "Blade Runner 2049" die digitale Freundin des Helden (Ryan Gosling), die dabei ist, ein Bewusstsein zu entwickeln und sich nach mehr sehnt. Zwar konnte der Sci-Fi-Streifen die kommerziellen Erwartungen an den Kinokassen nicht erfüllen, de Armas erhielt für ihren Part aber größtenteils Lob von den Kritikern.

Wer die 34-Jährige trotzdem noch nicht auf dem Schirm hatte, kam spätestens 2019 nicht mehr an de Armas vorbei. Das lag an ihrem Auftritt als Pflegerin Marta Cabrera in der grandiosen Thrillersatire "Knives Out - Mord ist Familiensache". Dieser Part an der Seite von Daniel Craig brachte der Schauspielerin sogar eine Nominierung für den Golden Globe ein.