© rbb / Stefan Erhard



Andreas Pietschmann im herausragenden Berliner "Tatort: Das Opfer", in dem Mark Waschke zum Jahreswechsel 2022/23 ein Solo-Ermittlungsstück bekam. Andreas Pietschmann spielte - in Rückblenden - den verstorbenen Jugendfreund des Kommissars, in dessen Leben er nach dessen Tod eintaucht. Einer der stimmungsvollsten Krimis des letzten Jahres.