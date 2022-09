© ZDF/DENIS MANIN



Matthias (Andreas Pietschmann, links) telefoniert gemeinsam mit seiner Frau Hélène (Julie Gayet, rechts) und Sohn Lukas (Maxim Driesen) mit seiner Tochter Anya, die in Frankreich lebt, um ihr Jurastudium zu absolvieren. Zu diesem Zeitpunkt ahnt Familie Berg nicht, was alles in Kürze auf sie zukommen wird...