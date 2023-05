© Fox / Lucasfilm Ltd. & TM / Disney All rights reserved



In "Star Wars: Episode I" besteht eine Gruppe im Galaktischen Senat aus Verwandten des Filmhelden "E.T." von Steven Spielberg. Mit dieser Anspielung bedankte sich George Lucas dafür, dass sein Kollege in "E.T." eine Hommage an "Star Wars" eingebaut hatte. Und beim gemeinsamen Film "Indiana Jones und der Tempel des Todes" tauften die beiden Kindsköpfe ein Restaurant kurzerhand auf "Club Obi Wan".