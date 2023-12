© NDR/Wolfgang Borrs



553 Ausgaben "Anne Will" moderierte sie in 16 Jahren. Mehr als 1.300 Gesprächsgäste saßen ihr gegenüber: Am Sonntagabend, 3. Dezember, moderiert Anne Will zum letzten Mal die nach ihr benannte Talkshow. Was sie danach machen wird, ist noch (streng) geheim. Anne Wills trockene, aber hochpräzise Art wird der deutschen Polittalk-Kultur fehlen.