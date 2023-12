© NDR / Sandra Schuck



Es ist der Polit-Talk mit der stärksten Quote - und der, der am verlässlichsten Schlagzeilen liefert. Seit 2007 moderiert Anne Will das nach ihr benannte ARD-Flaggschiff. Das unglückliche Engagement Günther Jauchs verdrängte die stets sachliche Debattenleiterin nur kurz vom Premiumsendeplatz nach dem "Tatort". Nach 16 Jahren ist nun Schluss, Caren Miosga übernimmt.