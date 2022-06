© ARD / NDR / Verena Reinke



Annette Dittert wurde am 3. Dezember 1962 in Köln geboren. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst als freie Journalistin, ehe sie 1992 zum WDR wechselte. Als Korrespondentin war sie unter anderem in Moskau und New York tätig. Außerdem bereiste sie für die Dokumentarfilmreihe "Abenteuer Glück" mehrere Kontiente.