© iStock/Tanya Paton



Wer in der Wohnung nicht über ein zusätzliches Zimmer für die Arbeit verfügt, kann sich mit etwas Einfallsreichtum in einem der vorhandenen Räume eine Arbeitsecke einrichten und die Grenze zum Wohnraum mithilfe eines Regals oder Paravents ziehen. Auch ein paar Zimmerpflanzen können die Wohnung optisch und gefühlt besser in Arbeitsbereich und Wohnraum unterteilen.