Ein Duell der Tour de France von 2020 zwischen Sepp Kuss (Nummer 16) and Primos Roglic (Nummer 11) am Col de la Loze in Meribel, Frankreich. Aufgrund der Corona-Beschränkungen in jenem Jahr wurde die Anwesenheit von Fans an der Strecke begrenzt - beziehungsweise deutlich "erschwert".