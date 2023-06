© WDR/Annika Fußwinkel



In der Sondersendung "Brennpunkt: Krieg gegen die Ukraine" zu den aktuellen Vorkommnissen in der Ukraine berichtet Moderatorin Catherine Vogel über die Zerstörung des Kachowka-Staudamms am Dnipro sowie die verheerenden Folgen für die Gesellschaft und Wirtschaft.