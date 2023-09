© Industrial Light & Magic / Paramount



Zu den "Turtles" gab es bereits einige Realverfilmungen, ab 1990 etwa lief eine ganze Trilogie erfolgreich in den Kinos. 2014 wurde die Story als Realfilm (Bild) neu aufgelegt, Teil zwei "Out Of The Shadows" folgte 2016. Seit Kurzem wirbeln Leo und Co. wieder in Trickfilmgestalt durch die Gegend: Das Animationsspektakel "Teenage Mutant Ninja Turtles: Mayhem" startete im August in den Kinos.