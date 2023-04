© Mark Surridge



Ed Sheeran ist einer der größten Popstars der Gegenwart. Während er in den Charts und Stadien dieser Welt omnipräsent ist, hält der Sänger sein Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus - bis jetzt. In der Disney-Dokuserie "Ed Sheeran: The Sum of it All" (ab 3. Mai, Disney+) gewährt Sheeran ungewohnt offene Einblicke.