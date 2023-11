© 2023 Getty Images/Pascal Le Segretain



Lily James war bereits in namhaften Produktionen wie "Mamma Mia!" (2008), "Cinderella" (2015) oder "Yesterday" (2019) zu sehen. In der romantischen Komödie "What's Love Got To Do With It" (ab jetzt auf Sky & WOW), die 2022 in die Kinos kam, spielt sie eine junge Frau, die in Dating-Fragen kein gutes Händchen zu haben scheint.