© Rodin Eckenroth/Getty Images



Auch für die damals 16-jährige Juliette Lewis war "Schöne Bescherung" einer ihrer ersten Leinwandauftritte, in den 90er-Jahren wurde sie mit Filmen wie "Kap der Angst", "Natural Born Killers" und "From Dusk Till Dawn" eine der gefragtesten Jungdarstellerinnen überhaupt. In den letzten Jahren machte sie eher als Serienstar von sich reden und hatte Hauptrollen in "Wayward Pines", "Secrets and Lies" und "The Act".