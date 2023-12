© Alberto E. Rodriguez/Getty Images



Seine größten Erfolge feierte Daniel Stern allerdings in Komödien: Neben den "Kevin"-Filmen spielte er an der Seite von Billy Crystal in "City Slickers" und der schwarzhumorigen Komödie "Very Bad Things". Bis heute ist er als Darsteller gefragt, einer seiner letzten Hauptrollen hatte er in "Manhattan", einer Serie, die sich mit dem Bau der ersten Atombombe in den 40er-Jahren befasst.