© iStock / ANUJAK



Erste Anzeichen auf ein Interesse an der Astrologie finden sich bereits in der Zeit um 2.500 v. Chr. in Mesopotamien: Damals sollte die Deutung der Sterne allerdings vor allem bei der Suche nach dem besten Zeitpunkt für Rituale oder der Auswahl eines idealen Bauplatzes helfen. Erst in der Blütezeit des griechisch-ägyptischen Alexandria um etwa 500 v. Chr. begannen die Menschen, die Sterne für Vorhersagen von Einzelschicksalen zurate zu ziehen.