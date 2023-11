© SAT.1 / Stephan Pick



Der damals 38-jährige Seriendarsteller ("Alles was zählt", RTL) beschrieb seine Schmerzen am Beckenrand zunächst, "als würden 1.000 Nadeln in meine Arme stechen". Später litt er an Lähmungserscheinungen, musste an der Halswirbelsäule operiert werden und lag wochenlang im Krankenhaus. Die Reha zeigte jedoch Erfolg, 2016 wagte er sich in den "Promi Big Brother"-Container.