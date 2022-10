© Sophia Morizet/Gamma-Rapho via Getty Images



Sie ist einer der Vorreiterinnen in Sachen Glatze: In ihrer Autobiografie "I'll Never Write My Memoirs" erklärte 80er-Ikone Grace Jones, dass sie mit ihrem Look "auf Konfrontation aus" war und sie damit "hart" wirkte. Den radikalen Schnitt zu wagen, war für sie mehr als eine Befreiung: "Meinen Kopf zu rasieren, führte direkt zu meinem ersten Orgasmus", so Jones.