© iStock/Jovanmandic



Vielleicht steht in naher Zukunft ein Urlaub in ein fremdes Land an? Und Sie wollten seit Jahren die Sprache des Landes lernen? Dann ist dieser Frühling die richtige Zeit, damit zu starten. Dabei helfen nicht nur Sprachbücher, Lernvideos und Apps, sondern auch Sprachschulen. Denn das Lernen mit Gleichgesinnten macht nicht nur mehr Spaß, sondern bringt auch Abwechslung und neue Leute in Ihr Leben.