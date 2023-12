© Sony SIE



Team Ninjas Open-World-Action-RPG "Rise of the Ronin" kombiniert ein historisches Setting mit epischen Kämpfen. Als namenloser Held im kriegsgebeutelten Japan in der Mitte des 19. Jahrhunderts haben Spieler in den letzten Tagen des Tokugawa-Shogunats das Schicksal des Landes in den Händen. Erscheint am 22. März exklusiv für die PlayStation 5.