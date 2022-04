© iStock / bit245



Kohlehydratreiche Lebensmittel dienen als wichtige Energiequelle für den menschlichen Körper und unterstützen die unterschiedlichsten Funktionen. Dabei unterscheiden sie sich in zwei Arten: es gibt gute, komplexe Kohlenhydrate, die vor allem in Vollkornprodukten stecken, sowie schlechte, kurzkettige Kohlenhydrate, die in Weißbrot und Fastfood zu finden sind.