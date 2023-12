© Getty Images / 2022 FilmMagic / David Livingston



Ob die beiden so gut riechen wie sie aussehen? In einem Podcast mit dem Titel "Armchair Expert" berichteten die Hollywood-Promis Mila Kunis und Ashton Kutcher jedenfalls, dass duschen und baden in ihrem Hause nicht täglich auf dem Plan stünden. Wasser und Waschlappen kämen aber jeden Tag zum Einsatz, etwa unter den Armen oder in intimeren Körperregionen.