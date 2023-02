© ZDF



Horst Lichter fing beim Anblick einer Telefunken-Kompaktanlage in der Dienstagsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares" sofort an zu schwelgen. Denn so eine Musikanlage hatte er sich von seinem ersten Lehrlingsgehalt auf Raten gekauft. "Diese Anlage ist grandios schön!", so der Moderator. Doch im Händlerraum fielen zunächst nur missbilligende Worte, bis Wolfgang Pauritsch (rechts) mit einem Gebot überraschte ...