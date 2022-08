© Studiocanal



Gourmetgrusel mit A-Klasse-Besetzung: Bei der Premiere 1973 sprachen alle nur über die Sexszene. Mancher vermutete gar, Julie Christie und Donald Sutherland hätten den Geschlechtsakt nicht nur gespielt. Doch ging der Kultstreifen "Wenn die Gondeln Trauer tragen" nicht nur deshalb in die Kinogeschichte ein. Selten zuvor war ein Horrorfilm so stark besetzt, so verwirrend, so traurig und gleichzeitig so schön.