© Hanno Lentz/Lupa Film/ZDF/ARTE



Eine berührende Liebesgeschichte, die sich in dem Berlin der 1930-er Jahre abspielt: In "Fabian oder der Gang vor die Hunde" verkörpert Tom Schilling den jungen Jakob, der - so wie viele in der Zeit - mit den Folgen der Wirtschaftskrise leben muss und sich in die selbstbewusste Cornelia verliebt. ARTE zeigt den Film, der auf der Urfassung des Romans von Erich Kästner basiert, als Free-TV-Premiere.