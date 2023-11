© NDR / Thorsten Jander



Drehstart des Metal-"Tatorts" in Wacken: "Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" - mit Axel Milberg (zweiter von links), Almila Bagriacik (links) von Regisseurin Ayse Polat und Kameramann Aljoscha Henning - entstand im Sommer 2022 vor Ort in Wacken sowie an anderen Schauplätzen in Schleswig-Holstein.