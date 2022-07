© 2022 Getty Images/Amy Sussman



Auch auf den Taylor Hawkins, dem verstorbenen Schlagzeuger der Foo Fighters, kommt Axl Rose in seinem Tweet zu sprechen: "Er war ein toller Typ, und er war stets bei uns willkommen, in den vergangenen Jahren bei unserer Tour mitzumachen! Was passiert ist, ist schrecklich. Unsere Herzen sind bei seiner Familie, seinen Freunden, den Bandkollegen und jedem, der ihn liebt."