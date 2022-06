© iStock / Enrico Pescantini



Auch das Azorenhoch spielt eine zentrale Rolle für das Wetter in Mitteleuropa. Das Hochdruckgebiet bildet sich im Bereich der Azoren im Nordatlantik aus und gilt als Gegenspieler des Islandtiefs. Je nach Lage, Druckunterschied und Ausprägung der beiden Aktionssysteme wird so das Wetter in Europa bestimmt: ob es regnet, schneit oder die Sonne scheint.