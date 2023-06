© iStock/Angelika Heine



Süßes Cornbread aus Maismehl ist vor allem in Amerika bekannt und besonders an Festtagen sehr beliebt. Das Brot wird oft als Beilage zu deftigen Gerichten wie Eintöpfen, Suppen und Chili con Carne gereicht oder auch zu Braten an Thanksgiving. Das folgende Maisbrot-Rezept tauscht herkömmliches Weizenmehl gegen Reis- oder Buchweizenmehl aus.