Der Bärlauch-Ertrag sollte zügig verarbeitet werden, denn das Wildkraut welkt relativ schnell. Am besten wird es in Öl eingelegt oder in feuchtes Küchentuch gewickelt. Dann hält es sich im Gemüsefach des Kühlschranks rund zwei bis drei Tage. Wer Bärlauch nicht selbst gesammelt, sondern auf dem Wochenmarkt oder am Gemüsestand erworben hat, sollte ihn am besten noch am selben Tag verarbeiten.