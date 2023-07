© iStock/Oliver Kufner



In der Regel befinden wir uns in unserem Körper in guter Gesellschaft: der von zig Billionen Mikroorganismen. Alleine unsere Haut beherbergt zahllose unterschiedliche Keime. Gemeinsam bilden sie dort eine Schutzschicht gegen Erreger und Umwelteinflüsse. Sie entsorgen außerdem abgestorbene Zellen oder Talg.