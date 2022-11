© ZDF



Auf den ersten Blick erkannte Horst Lichter eine Taschenuhr oder "schöne Stoppuhr". Experte Detlev Kümmel war sich nicht sicher und meinte: "Ja, so was in der Art!" Auch der Experte musste einen Moment lang grübeln: "Was macht man damit?" Auf dem Objekt las er die Inschrift: "Onthodem". Das half weiter, das "aufregende Objekt" zu enttarnen.