© ZDF



Doch die Rahmen-Idee kam auch bei den Kollegen gut an und so trieben sie den Preis für das kultige Dessous in die Höhe. Lehnertz' (dritter von links) Schmerzgrenze war 1.500 Euro. Doch nach Gegenangeboten seiner Konkurrenten erhöhte er doch auf 1.750 Euro - und bekam den Zuschlag. "Viel Geld für so 'nen Fummel!", raunte er: "Und was ich damit vorhabe, erzähl ich gar keinem."