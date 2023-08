© ZDF



"Warum will man so was weggeben? Das würd ich doch behalten!", konnte Horst Lichter gar nicht fassen, dass jemand einen Automaten, an dem man stundenlang Münzen einwerfen konnte, bei "Bares für Rares" verkaufen wollte. Eine Frage, die noch für große Emotionen in dieser Ausgabe der ZDF-Trödelshow sorgte ...