"Wahrscheinlich Design, das muss so sein", reimte Horst Lichter. Ihn erinnerten die beiden Wandleuchten aus den 70er-Jahren an Pusteblumen. Verkäuferin Kyra aus Dortmund wünschte sich dafür bis zu 200 Euro. Experte Detlev Kümmel taxierte den Wert gar auf 800 Euro. Elke Velten zahlte am Ende nur 300 Euro.