Huth war in der Berliner Secession sowie dem Deutschen Künstlerbund vertreten, als Professor an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin tätig und bekannt für seine Landschaft-, Jahrmarkt- und Zirkus-Szenen. Diese Bilder dominierten sein Spätwerk, nachdem er sich von Schreckensbildern des Krieges und der Gefangenschaft entfernt hatte.