© ZDF



"Jetzt habe ich nasse Hände", klammerte sich Horst Lichter am Tisch fest. "Wenn ich frei stehen würde, würde ich jetzt schwanken." Er schlug vor: "Du schickst das ein an ein gemmologisches Institut und wir werden dabei behilflich sein." Damit verabschiedete sich Britta: "Ok, machen wir so!"