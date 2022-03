© ZDF



Die Taschenuhr von Klaus lag nur in der Schublade und sollte "jemand anderem Freude machen!", so der Verkäufer aus Monheim am Rhein in der Mittwochsausgabe der ZDF-Trödelshow "Bares für Rares". "Sehr hübsch" fand sie Horst Lichter. Doch Schmuckexpertin Heide Rezepa-Zabel dämpfte die Erwartung: "Das ist kein Sammlerstück!" Aber hatte sie recht?