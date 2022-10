© ZDF



Wenn es nach ihr ginge, so Wendela Horz (rechts), fände sie "es schön, da eine Seife abzulegen". Horst Lichter hatte noch eine weitere Idee: "Wenn man einen tollen Füller hat, den kannst du da auch schön ablegen." So oder so: Für das Schälchen könne sie um die 150 Euro verlangen, erklärt die Expertin Verkäuferin Angela. Die hatte nur mit 100 gerechnet.