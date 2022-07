© ZDF



"Wow! Was ein Feuerwerk an Farben, an Explosion", überlegte Horst Lichter noch, ob er die beiden Bilder schön finden sollte. Die Motive waren Geschmackssache, wie sich im "Bares für Rares"-Händlerraum herausstellen sollte, wo auch der Zustand der Bilder zum Thema wurde ...