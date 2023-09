© ZDF



Deutschmanek klärte auf, dass FIAT in Wahrheit für Fabbrica Italiana Automobili Torino stand. Fehler in allen Teilen des Emaille-Schildes gab es nicht. Am Rand jedoch schon. Durchrostungen und Abplatzer sorgten für Retro-Charme. Das Hauptmotiv dagegen war unversehrt.