© ZDF



Horz hatte selbst so eine kleine Aufbewahrungsbox für "Heftpflaster, Kopfschmerztabletten und andere kleine Dinge, die man so braucht, dann fliegen die nicht in der Handtasche rum!" Die Kopfschmerztabletten würden auch wieder zum Wein-Motiv auf dem Döschen passen, scherzte die Expertin.