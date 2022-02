© ZDF



Eine kleine Silberdose zog den "Bares für Rares"-Moderator Horst Lichter in ihren Bann: "Also, wenn das eine echte Malerei drauf wäre, vielleicht auch noch Emaille, dann würde ich sagen, dann haben wir was Dolles." Und auch Händler Wolfgang Pauritsch (Bild) war von dem Zigaretten-Etui so begeistert, dass er glatt seine gute Manieren vergaß ...