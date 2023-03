© ZDF



"Oh mein Gott, was für ein Schock!", stammelte der Händler David Suppes (rechts), als er die "Fratzen" erblickte. Sein Kollege Wolfgang Pauritsch hingegen erkannte die handgeschnitzten Masken sofort als traditionellen Brauch: "In Tirol werden diese Masken Larven genannt! Damit wird zur Faschingszeit der Winter ausgetrieben", erklärte er.