"Was für eine wundervolle und vor allem wertige Kuriosität haben Sie da?", strahlte Susanne Steiger den Verkäufer an. Nach der Geschichte über die Vampyrette und seinen Großvater, merkte auch Daniel Meyer an: "Das ist das erste und erfolgreichste Modell von AEG." Auch der Händler hatte nie etwas Vergleichbares gesehen und startete mit 500 Euro.