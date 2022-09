© ZDF



Eine geheinnisvolle Schönheit raubt den Händlern die Sinne in der Montagsausgabe von "Bares für Rares" (ZDF). Vor allem einem: Walter "Waldi" Lehnertz flötet schon bald vom "Engelchen", das er ins "Erotikzimmer" locken will. Hat der Kult-Händler Erfolg? Und was ist die Dame überhaupt wert?