Eine prunkvolle Jardinère von Villeroy & Boch datierte Wendela Horz anhand der Punzen auf 1893. Gewünscht wurden 10.000 Euro, die laut Expertin in USA tatsächlich realistisch waren. Denn dort waren sie "ganz verrückt nach diesen Jardinèren", so Horz. Aber nicht in Deutschland und so taxierte sie nur 1.500 Euro. Sarah Schreiber zahlte 1.300 Euro.