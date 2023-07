© ZDF



Denn Karin gestand schließlich: "Die Frau auf dem Porträtbild - das bin übrigens ich." Erstaunen bei "Bares für Rares": "Warum willst du die Bilder denn bei dieser Geschichte überhaupt verkaufen?" - "Meine Kinder wollen die Bilder nicht haben. Und ich möchte das Lebenswerk meiner Freundin Ilse in guten Händen sehen." Auf dass die Bilder auch in Zukunft so gewürdigt werden, wie es ihnen gebührt.